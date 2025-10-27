Maurício Meirelles cancela show por embriaguez e se pronuncia

Maurício Meirelles usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para falar sobre o cancelamento de seu show marcado para o último sábado, 25.

O humorista afirmou que a apresentação, que iria acontecer no Shopping Eldorado, em São Paulo, foi cancelada por ele estar embriagado.

Em seu Instagram, ele disse que passou o domingo, 26, mandando mensagens para as pessoas que estavam presentes na apresentação.

"Muita gente ficou preocupada e outras chateadas. Basicamente, as pessoas foram ao meu show e eu não. Eu estou tomando um remédio para insônia, que não pode misturar com álcool. Eu desdenhei dessa situação e infelizmente misturei. Potencializou e deu nesse problema todo", relatou.

Cerca de 800 pessoas esperavam pelo show. Meirelles disse que isso nunca aconteceu antes e definiu a situação como "chata para caramba".

"Fiz cagada e peço desculpa. Agora, publicamente, venho falar dessa situação, que foi pontual. Não quer dizer que eu esteja com problema de bebida. A gente aprende, faz piada, toca a bola para a frente e pede desculpa."

O humorista afirmou que irá estornar o dinheiro aos presentes e que irá realizar um novo show gratuito para se desculpar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais