Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maurício Meirelles cancela show por embriaguez e se pronuncia

Cerca de 800 pessoas esperavam pelo show. Meirelles disse que isso nunca aconteceu antes e definiu a situação como "chata para caramba"

Estadão Conteúdo
fonte

Maurício Meirelles (Instagram @maumeirelles)

Maurício Meirelles usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para falar sobre o cancelamento de seu show marcado para o último sábado, 25.

O humorista afirmou que a apresentação, que iria acontecer no Shopping Eldorado, em São Paulo, foi cancelada por ele estar embriagado.

Em seu Instagram, ele disse que passou o domingo, 26, mandando mensagens para as pessoas que estavam presentes na apresentação.

"Muita gente ficou preocupada e outras chateadas. Basicamente, as pessoas foram ao meu show e eu não. Eu estou tomando um remédio para insônia, que não pode misturar com álcool. Eu desdenhei dessa situação e infelizmente misturei. Potencializou e deu nesse problema todo", relatou.

Cerca de 800 pessoas esperavam pelo show. Meirelles disse que isso nunca aconteceu antes e definiu a situação como "chata para caramba".

"Fiz cagada e peço desculpa. Agora, publicamente, venho falar dessa situação, que foi pontual. Não quer dizer que eu esteja com problema de bebida. A gente aprende, faz piada, toca a bola para a frente e pede desculpa."

O humorista afirmou que irá estornar o dinheiro aos presentes e que irá realizar um novo show gratuito para se desculpar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA

MAURÍCIO MEIRELLES

SHOW

CANCELAMENTO

EMBRIAGUEZ
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Show da Amazônia Jazz Band reúne música brasileira e paraense, no Theatro da Paz, nesta segunda (27)

Concerto terá repertório que inclui samba, frevo e clássicos do Pará

27.10.25 8h00

EXCLUSIVO

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

27.10.25 8h00

CINEMA

Documentário sobre Dona Onete é exibido na Mostra de São Paulo

Longa será apresentado neste domingo (26), na Cinemateca, com presença da artista paraense, e volta à programação na próxima terça-feira (29)

26.10.25 14h03

FAMOSOS

Nasce Eloáh, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Influenciadora publicou vídeo no TikTok mostrando os preparativos para a maternidade antes do parto da filha com o empresário

26.10.25 11h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

REGRAS

O que não pode levar para o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja a lista de itens proibidos

Evento no Mangueirão reúne artistas nacionais e internacionais e antecede a COP30

27.10.25 8h00

POLÊMICA

Influenciador de Recife contesta título de Belém como ‘capital do brega’ e divide opiniões na web

A fala de Anderson Neiff que vai ao ar no Fantástico, deste domingo (27), tentar apresentar os motivos pelos quais Recife seria, segundo eles, a capital deveria ter o título

26.10.25 10h02

EXCLUSIVO

‘Tremembé’, Prime Video lança série sobre os criminosos mais famosos do Brasil

Baseada em livros de Ulisses Campbell, a produção revisita casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Roger Abdelmassih, mostrando o cotidiano e os conflitos dos detentos mais conhecidos do Brasil.

27.10.25 8h00

MÚSICA

Quem foi Vanessa Rios, cantora que morreu aos 42 e planejava carreira internacional

Ela era casada com o americano Joe Ridenhour, que ajudou a abrir portas nos Estados Unidos

27.10.25 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda