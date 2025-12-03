Museu das Amazônias lança programação de dezembro com atividades gratuitas; confira

O Museu das Amazônias lança sua programação educativa de dezembro, que inclui nove atividades com inscrições gratuitas. Realizadas entre os dias 6 e 21 de dezembro, as ações são voltadas para crianças, jovens e adultos, e buscam articular ciência, cultura, arte, meio ambiente e saberes tradicionais.

A programação reforça o compromisso da instituição em oferecer experiências formativas abertas a diversos públicos. Ao longo do mês, os participantes poderão desfrutar de visitas educativas, oficinas, contações de histórias, atividades de criação artística e ações voltadas à valorização das cosmologias indígenas, da biodiversidade e da memória amazônica.

Diversidade de temas abordados nas atividades

As atividades abordam temas como patrimônio histórico e urbano, dinâmica das águas e dos rios voadores, astronomia indígena, ancestralidade, corpo-território, padrões biológicos, literatura amazônica, fauna regional e preservação ambiental.

A proposta integra educação museal, mediação cultural, experimentação sensível e criação coletiva. O objetivo é ampliar a relação do público com as múltiplas Amazônias representadas no museu.

“A programação de dezembro foi pensada para provocar experiências que unam conhecimento, imaginação e pertencimento. Queremos que o público encontre no museu um espaço vivo de aprendizagem, onde ciência e cultura dialoguem com as histórias, os corpos e os territórios da Amazônia. Cada atividade convida a olhar a região com profundidade e encantamento, reconhecendo a diversidade que nos constitui,” afirma Emerson Caldas, coordenador de Educação do Museu das Amazônias.

Confira a programação completa de dezembro

06/12 (sábado) — Visita Educativa — Os Caminhos das Águas Horário: 15h às 17h | Vagas: 20 | Idade: Crianças de 6 a 12 anos A atividade explora a influência do crescimento urbano na dinâmica das águas em Belém. Os participantes constroem um modelo interativo do ciclo da água e dos rios voadores, unindo ciência, arte e criatividade.

07/12 (domingo) — Introdução às Constelações Tupi-Guarani Horário: 15h às 17h | Vagas: 20 | Idade: A partir de 8 anos Apresenta o conhecimento astronômico indígena, relacionando constelações ao cotidiano, aos ciclos naturais e às cosmologias amazônicas, promovendo diálogo entre ciência, cultura e arte.

12/12 (sexta-feira) — Contação de Histórias — “Faz do Conto: A História da Cobra Canoa” Horário: 10h às 12h e 15h às 17h | Vagas: 20 | Idade: 7 a 14 anos A narrativa convida o público a conhecer a simbólica Cobra Canoa, figura ancestral ligada à criação e aos caminhos entre mundos. Crianças e adolescentes escutam, reinterpretam e escrevem suas próprias versões da história, estimulando imaginação e preservação cultural.

13/12 (sábado) — Oficina “Corpo-Território: Movimentos das Amazônias” Horário: 10h às 12h e 16h às 18h | Vagas: 15 | Idade: Público livre Oficina vivencial que une práticas corporais, respiração e improvisação para explorar o corpo como território e memória. Inspirada em pedagogias do corpo e no Teatro do Oprimido, conecta ancestralidade, ambiente e consciência crítica.

14/12 (domingo) — A Morfologia das Folhas Horário: 10h às 12h | Vagas: 20 | Idade: Público livre Inspirada nas imagens de Sebastião Salgado, a atividade promove observação de folhas e criação de impressões botânicas. Relaciona padrões naturais, processos biológicos e paisagens amazônicas.

19/12 (sexta-feira) — Ateliê de Escrita — O Corpo, a Cidade e as Águas na Poesia de Olga Savary Horário: 15h às 17h | Idade: A partir de 16 anos O ateliê propõe uma experiência de escrita inspirada em Coração Subterrâneo, de Olga Savary. A partir de temas ligados ao corpo, à cidade, aos rios e às várias Amazônias, os participantes são convidados a criar seus próprios textos enquanto revisitam o pioneirismo da autora paraense.

20/12 (sábado) — Folha-bicho, bicho-folha: Animais Amazônicos, Dobraduras e Preservação Ambiental Horário: 16h às 18h | Vagas: 20 | Idade: A partir de 10 anos Oficina que une dobraduras, desenho e pintura para representar animais amazônicos, destacando biodiversidade e preservação ambiental. Conecta criatividade, cultura regional e debates essenciais da Amazônia.

21/12 (domingo) — Pintura em Miriti — Ateliê das Aves Horário: 10h às 12h e 15h às 17h | Vagas: 20 | Idade: Público geral Ateliê dedicado à pintura de peças de miriti inspiradas em aves amazônicas. A atividade dialoga com as exposições Amazônia, de Sebastião Salgado, e Ajuri, valorizando cultura material, biodiversidade e expressão artística.

Sobre o Museu das Amazônias

O Museu das Amazônias, inaugurado em 4 de outubro de 2025, é fruto de uma vasta rede de colaborações entre o poder público e a iniciativa privada. Seu propósito é valorizar, preservar e projetar o patrimônio cultural, científico e ambiental das Amazônias.

Mais do que um museu de ciências e tecnologias amazônicas, a instituição se posiciona como um símbolo de cooperação e compromisso coletivo com o futuro da região e do planeta.

A iniciativa é uma realização do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará e do Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A concepção e implementação foram conduzidas pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, em parceria com o Museu Paraense Emílio Goeldi. Considerado um exemplo bem-sucedido de cooperação entre Estado e iniciativa privada, o Museu das Amazônias conta com a Vale como Parceira Estratégica.

O projeto tem apoio internacional do CAF e financeiro da Finep e do BNDES, além da colaboração de empresas como Hydro, New Fortress Energy, Ipiranga, Mercado Livre, Ultracargo e Grupo BID. A Embrapa e o Amazônia Sempre atuam como parceiros de conteúdo.