O Liberal chevron right Belém chevron right

Museu das Amazônias é inaugurado em Belém

Símbolo do legado da COP30, novo espaço cultural do Porto Futuro abre ao público neste sábado (4)

Agência Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, a vice-governadora, Hana Ghassan, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguraram nesta sexta-feira (3) o Museu das Amazônias, um dos principais equipamentos culturais do complexo Porto Futuro, em Belém. Parte do legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o espaço abrirá as portas ao público neste sábado (4). 

A entrega ocorreu durante o segundo dia de agenda do presidente na capital paraense, enquanto ele acompanha as obras e os preparativos para o evento climático, que será realizado em seis semanas. A comitiva presidencial conta ainda com a presença das ministras da Cultura, Margareth Menezes, e do Meio Ambiente, Marina Silva; e dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Casa Civil, Rui Costa.

O governador Helder Barbalho destacou a exposição de abertura, “Amazônia”, assinada pelo fotógrafo Sebastião Salgado e apresentada pela primeira vez na região Norte. “Foi um profissional que, com o seu trabalho, nos ensinou a termos um novo olhar sobre a Amazônia”, afirmou. A segunda mostra de abertura é “Ajurí”.

O Museu das Amazônias conta com dois grandes espaços expositivos, de 950 m² e 500 m², além de loja, sala multiuso e sala educativa de 77 m². Cada ambiente foi concebido para receber programações que integrem diferentes saberes e valorizem a história dos povos amazônidas.

O Porto Futuro reúne cinco armazéns restaurados e requalificados. Além do Museu das Amazônias, o complexo contará ainda com o Centro Gastronômico, o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, que será entregue em 7 de outubro, e a Caixa Cultural, com inauguração prevista para 8 de outubro.

.
