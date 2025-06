Murilo Huff aciona a Justiça para obter guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

O cantor sertanejo Murilo Huff acionou a justiça para obter a guarda unilateral de seu filho, Léo, de 5 anos, fruto de sua relação com Marília Mendonça. Após o falecimento da cantora, em novembro de 2021, a criança passou a ficar sob os cuidados da avó materna, Ruth Moreira, na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás.

Apesar da guarda total de Léo estar sob a responsabilidade da mãe de Marília, o cantor nunca foi proibido de ver a criança e mantém contato constante com o menino, mesmo com muitos compromissos musicais em sua rotina.

Processo Judicial

De acordo com informações publicadas pelo Portal Léo Dias, o processo está em segredo pela Justiça e o pedido é classificado como tutela provisória. Por esses motivos, os detalhes do caso ainda não foram divulgados.

A Assessoria de Murilo se pronunciou sobre o caso. “Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça, a única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes”, disse em nota enviada ao Portal Léo Dias.

Relacionamento de Murilo e Marília

Marília Mendonça e Murilo Huff se conheceram profissionalmente durante trabalhos em comum e, logo, iniciaram um relacionamento discreto em maio de 2019. Durante esse período, o casal manteve a relação longe dos holofotes e das redes sociais, e raramente publicavam fotos juntos.

Após um mês juntos, a cantora anunciou que estava esperando um filho, o Léo, que nasceu prematuro de apenas oito meses, no dia 16 de dezembro de 2019, em Goiânia. Já em julho do ano seguinte, os dois comunicaram a separação oficial, mas continuaram tendo uma convivência boa e respeitosa por conta do filho.

Acidente de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça, famosa por sua voz potente em composições sertanejas, faleceu tragicamente em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais. Além da artista, outras quatro pessoas também estavam junto com ela e morreram dentro da aeronave que tinha um destino traçado para a cidade de Caratinga, onde Marília Mendonça realizaria um show naquela noite.

