Aeronave de Murilo Huff cai em vala no aeroporto de Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (29) um avião de pequeno porte, de uma das empresas de Murillo Huff, caiu dentro de uma vala no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Segundo a assessoria do cantor, apesar do incidente não houve feridos nem danos à aeronave.

Através dos stories do Instagram, a equipe do cantor deu mais detalhes sobre o caso, afirmando que o cantor e sua equipe estão no momento em turnê nos Estados Unidos. Além disso, segundo a nota, o avião do artista estava sendo levado para a área reservada no aeroporto de Goiânia para realizar ensaios no solo, quando houve uma intercorrência técnica.

“Para esse tipo de tarefa não há intenção de voo e é realizada sem passageiros a bordo, somente equipe técnica, que não sofreu qualquer dano físico. A aeronave já foi liberada pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) que dispensou maiores investigações, por se tratar de incidente de pequena monta”, concluiu o comunicado.