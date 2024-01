Avião cai na zona rural de Minas Gerais e deixa 5 mortos

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Itapeva (MG), na manhã deste domingo (28). Segundo o corpo de bombeiros, três mortes já estão confirmadas, sendo dois homens e uma mulher, ainda não identificados. As informações são do portal Metrópoles.

A aeronave se desintegrou no ar e caiu por volta das dez e meia da manhã durante uma forte chuva. Acreditava-se que o número era de cinco mortos, incluindo uma criança, mas, oficialmente, estão confirmados apenas três óbitos até o momento. Equipes de bombeiros das redondezas e moradores estariam mobilizados em ajudar.

De acordo com a última atualização no sistema, bombeiros ainda não haviam acessado a parte principal do monomotor. As equipes prosseguem nas buscas de outras possíveis vítimas na região em que os destroços da aeronave caíram, a um raio aproximado de 400 metros.