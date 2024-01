Léo, filho de Marília Mendonça, emociona web com mensagem de Feliz Ano Novo

O filho único da cantora sertaneja Marília Mendonça, Léo, de quatro anos, emocionou os fãs ao surgir desejando um Feliz Ano Novo nas redes sociais da avó, dona Ruth Moreira. O menino é o único herdeiro da artista com o cantor Murilo Huff.

No vídeo publicado pela avó, o pequeno Léo aparece com uma roupinha toda branca em frente a uma árvore de Natal. Dona Ruth pede para o neto desejar uma mensagem para os seus seguidores. "Feliz Ano Novo pra todos", diz Léo com a voz doce.

A mensagem do menino logo viralizou nas redes sociais e recebeu milhares de comentários de pessoas que se emocionaram com a fofura do pequeno Léo. "Que lindo! Ele é a cara da mamãe", disse uma internauta. "Que saudade da Marília. Ela com certeza está muito orgulhosa do Léo", disse uma terceira.

Léo é o único herdeiro de Marília Mendonça e Murilo Huff. O menino perdeu a mãe quando tinha apenas um ano de vida, em um acidente aéreo. Agora, o pequeno costuma passar boa parte do tempo na casa de dona Ruth e também a avó paterna, dona Zaida Huff, mãe do sertanejo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)