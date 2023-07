Sósia de Marília Mendonça se pronuncia após ataques por encontro com o filho da cantora

A sósia da Marília Mendonça, Juliana Cavalheiro, se pronunciou sobre o encontro com a mãe da cantora dona Ruth e o Léo, o filho da artista. Juliana explicou que o vídeo que circula na internet é apenas um trecho do encontro. A sósia falou com o programa Fofocalizando, do SBT,

Ela alertou que Léo estava com uma expressão mais quieta, pois estava com bastante sono, mas outros momentos estava sorridente e brincando. Mesmo assim, Juliana pediu perdão a todos.

“Existem pessoas más que pegaram um trecho do vídeo em que aparece o Léo, o Léo com aquela carinha. Mas gente, ele estava cansadinho e as pessoas não pegaram a parte em que ele estava sorridente, brincando. As pessoas fazem o que lhe convém. O dia foi maravilhoso! Quero pedir perdão de coração”, declarou.

Léo tinha somente um ano de vida quando Marília morreu no fatídico acidente de avião. A internet criticou bastante a atitude das duas em relação à criança, que estava vendo uma pessoa muito parecida com a mãe. O encontro aconteceu durante um evento do atual marido de Dona Ruth. Juliana foi conhecer a família e ela afirmou que foi muito bem recebida por dona Ruth e todos que estavam ali.