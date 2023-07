Sósia de Marília Mendonça se encontra com Léo, filho da cantora, e revolta fãs

Um encontro entre uma sósia de Marília Mendonça e o filho da cantora, Léo, de dois anos, causou revolta na web entre os fãs da artista. Isso porque a reação do pequeno ao ver a moça não foi muito positiva. Vale pontuar que a sertaneja morreu em novembro de 2021, vitima de um acidente aéreo.

O encontro aconteceu no sábado, 22, em Goiânia. No encontro, Léo está no colo da avó, Dona Ruth, mãe de Marília, ao ver a sósia da cantora, olha meio desconfiado para a situação.

A cena não demorou muito para viralizar. No entanto, a repercussão acabou de forma negativa para o encontro. “Simplesmente não é possível que alguém tenha achado que isso seria uma boa ideia”, comentou uma internauta. “Quanta irresponsabilidade com uma criança, deu pra perceber que ele ficou totalmente confuso. que coisa mais sem noção”, disparou outra.

A equipe de Marília Mendonça postou um vídeo em sua homenagem no dia do seu aniversário; confira:

VEJA MAIS