No Twitter, Maraísa lamenta morte de Marília Mendonça

Ainda em clima de pesadelo, neste sábado (6), Maraísa, da dupla com Maiara, usou o Twitter para lamentar a morte de Marília Mendonça. O trio tinha uma turnê programada para 2022 com o projeto “As Patroas”, que estava sendo apresentado para os fãs. Juntas, elas já haviam lançado recentemente o clipe de “Esqueça-me Se For Capaz” e “Fã-Clube”. O álbum “Patroas 35%” está disponível nos serviços de streaming.

No primeiro tweet, Maraísa escreveu: “Senhor, dai-me força pq sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim”. Em seguida, ela também publicou foto de um anel com o símbolo do infinito: “Nosso infinito na eternidade”.

Nos comentários, fãs deixaram mensagens de apoio. "Deus conforte vocês, amigos e familiares", escreveu uma seguidora. "Não consigo nem imaginar a dor que você deve estar sentindo, mas saiba que ela vai estar lá em cima cuidado de vocês pra sempre", disse outra. "Estamos todos em oração por vocês. Vocês são parte do legado da Marília, e ela viverá eternamente em cada um que a ama", comentou ainda uma terceira.