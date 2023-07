'Gente sem noção' diz mãe de Marília Mendonça por críticas ao apresentar neto à sósia da cantora

A mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, rebateu as críticas que sofreu por um vídeo do neto Léo, de dois anos e sete meses, com uma sósia de Marília Mendonça. "Gente sem noção", declarou a mãe da cantora nos stories no Instagram.

O momento que gerou polêmica foi registrado em um vídeo e publicado nas redes sociais. No vídeo, dona Ruth, aparece com Léo nos braços, apresenta-o a uma sósia da cantora Marília Mendonça. Nos poucos segundos do vídeo, o menino olha e não interage com a artista Juliana Carvalheiro. Outra publicação mostra Léo sorrindo para foto ao lado da avó e da sósia.

A última foto de Marília Mendonça para o filho Léo. (Reprodução Instagram)

Ao rebater as críticas, a avó Ruth também aproveitou para compartilhar "a última imagem que Léo tem da mãe", morta em um acidente aéreo em novembro de 2021. A cantora completaria 28 anos no último sábado (22). Marília Mendonça vem recebendo homenagens dos fãs.

A sósia Juliana Carvalheiro marcou a mãe de Marília Mendoça em uma foto onde escreveu: "obrigada por todo apoio de sempre. Te amo".