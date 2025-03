Mumuzinho lança um novo EP em parceria com Péricles; conheça a música

Com três faixas inéditas, o cantor Mumuzinho tem motivo de sobra para comemorar o lançamento do seu mais novo EP, que ocorreu na última quinta-feira (20) e contou com a participação da tão aguardada parceria entre ele e o cantor Péricles na música. O projeto é a continuação do álbum “Conectado”, que já ultrapassou 12 milhões de streams, incluindo as músicas “Barulho das Rodinhas” e “Luz na Escuridão”.

Para registrar a nova fase que vive Mumuzinho, foi realizado por ele um pocket show nesta semana para os fãs do bairro da Tijuca, em seu próprio bar: o “Bar do Mumuzinho”. Em uma noite especial que reuniu os seus fãs, o artista apresentou grandes sucessos de seu repertório e revelou, em primeira mão, as novidades do EP. Já o espaço promete ser um ponto de encontro para os artistas e para aqueles que são apaixonados por boa música.

O DVD Conectado, gravado em São Paulo, segue como referência para essa nova etapa da carreira, trazendo uma produção grandiosa e com as participações de Thiaguinho, Belo, Rodriguinho, Michele Andrade e Miltinho. O novo EP já está disponível em todas as plataformas digitais, sendo assim, o público carioca já pode se dirigir ao Bar do Mumuzinho e comemorar presencialmente o lançamento do no EP.