Exposição 'Olhais a Nossa Belém' tem visitação prorrogada até abril

A fotografia tem o poder de contar histórias e revelar novas perspectivas sobre o mundo ao nosso redor. Em Belém, esse olhar sensível sobre a cidade e sua gente é o grande destaque da exposição “Olhais a Nossa Belém”, que reúne registros marcantes feitos pelos fotojornalistas do Grupo Liberal. Diante do sucesso da mostra, o período de visitação foi prorrogado e seguirá aberto ao público até 18 de abril, na Galeria Rose Maiorana, localizada na Tv. Perebebuí, 2195, no bairro do Marco.

Inicialmente, a exposição seria encerrada no dia 20 de março, mas, devido à grande procura e à importância das imagens expostas, a organização decidiu ampliar o prazo para que mais visitantes possam prestigiar o trabalho. A exposição convida o público a enxergar Belém sob diferentes perspectivas, valorizando sua cultura, seus personagens e sua essência através do olhar apurado dos profissionais que, diariamente, registram os acontecimentos da cidade e do estado. São imagens que capturam momentos singulares, traduzindo a riqueza da capital paraense em cada detalhe.

A Galeria Rose Maiorana, que recebe a exposição, é um espaço dedicado à valorização da arte e da cultura, reunindo artistas de diferentes segmentos em suas programações. Para a artista plástica Rose Maiorana, a realização de exposições coletivas como essa é uma experiência enriquecedora, pois possibilita uma troca intensa entre os artistas e amplia a percepção do público sobre a arte. “Participar de exposições coletivas é sempre uma experiência enriquecedora, pois existe muita troca entre nós, artistas, e isso acaba agregando experiência para todos os envolvidos. Como artista, posso dizer que estar nesse ambiente coletivo amplia minha percepção, inspira novas criações e fortalece o sentimento de pertencimento à cena cultural”, disse.

Rose também destaca a importância da exposição e do trabalho dos fotojornalistas do Grupo Liberal, que registram com sensibilidade o dia a dia da cidade e do estado. “Acredito que o grande atrativo da exposição ‘Olhais a Nossa Belém’ é a força das imagens e das histórias que elas contam. São registros autênticos do olhar sensível dos fotojornalistas do Grupo Liberal, que há anos acompanham o cotidiano da nossa cidade e do nosso estado. A exposição convida o público a enxergar Belém de diferentes perspectivas, valorizando sua cultura, sua gente e sua essência”, comentou.

A fotografia tem um papel fundamental na preservação da memória e na construção da identidade de uma cidade. No caso de Belém, as imagens expostas traduzem a beleza, os desafios e a riqueza cultural da capital paraense. A mostra evidencia a importância do trabalho dos fotojornalistas, que não apenas registram os acontecimentos diários, mas também eternizam momentos que fazem parte da história local. A entrada é gratuita, e os visitantes são convidados a conhecer um pouco mais sobre Belém através das lentes de profissionais que vivem a cidade intensamente. A exposição “Olhais a Nossa Belém” segue disponível na Galeria Rose Maiorana até o dia 18 de abril.

Serviço

Exposição “Olhais a Nossa Belém”

Data: Até 18 de abril de 2024

Local: Galeria Rose Maiorana (Tv. Perebebuí, 2195)

Horário: De segunda a sexta-feira, das 09h às 18h

Entrada: Gratuita