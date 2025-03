Sexta-feira (21/03) em Belém tem homenagens à música feminina, ritmos latinos e hits dos anos 2000

Belém se prepara para uma sexta-feira (21/03), repleta de atrações culturais, oferecendo ao público diversas opções musicais para todos os gostos. Com eventos gratuitos e pagos, a cidade mostra que a diversão pode ser acessível e variada, reunindo talentos locais e promovendo diferentes estilos musicais.

A Vila Container, localizada no bairro de Nazaré, abre espaço para o talento feminino na música com o evento "Cantam Elas". A partir das 20h, as cantoras independentes Jheni Cohen e Malu Guadelha sobem ao palco para homenagear grandes mulheres da cena musical, interpretando um repertório especialmente selecionado. O show tem entrada gratuita, proporcionando ao público uma experiência musical autêntica.

O duo Malu e Jheni, formado pelas artistas, está em temporada no espaço com um repertório do show inteiramente dedicado a cantoras nacionais e transita por gêneros como MPB, pop e rock, incluindo sucessos marcantes e clássicos dos anos 2000.

Para essa apresentação em especial, a cantora Jheni Cohen, revelou que a seleção musical foi pensada para trazer nostalgia e evidenciar a personalidade de grandes artistas femininas da cena nacional.

A artista também destacou que as escolhas musicais foram feitas com base na conexão que ela e Malu já tinham com algumas canções, além da afinidade geracional das duas.

"Nós priorizamos colocar músicas com as quais temos uma conexão, que já eram comuns nos nossos shows individuais e também pela semelhança da nossa geração. Artistas como Rita Lee, Pitty, Clarice Falcão e Manu Gavassi estão no setlist", afirmou.

Além de celebrar a música feita por mulheres, o projeto busca reforçar a presença feminina em espaços culturais. "A gente fez esse projeto para reforçar a potência feminina ocupando esses espaços culturais e dando protagonismo à arte feita por mulheres", destacou Jheni.

BAILE LATINO

Para quem prefere uma noite embalada por ritmos latinos, o Espaço Cultural Apoena, situado na Av. Duque de Caxias, 450, no bairro do Marco, recebe o "Baile Latino". O evento conta com a discotecagem da DJ Rebarbada e show ao vivo de Bruno Benitez e banda. Salsa, merengue, cumbia e boleros estarão no repertório da noite, prometendo um ambiente festivo e dançante. A festa começa às 20h, e os ingressos custam R$ 15 até às 21h, passando para R$ 20 após esse horário.

Ainda na sexta-feira, a Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, será palco do show "Pará Hits", comandado por Felipe Cordeiro. A apresentação, que celebra a diversidade musical paraense, começa às 21h e contará com convidados especiais como Manoel Cordeiro, Aqno, Layse e Júlia Passos. Os ingressos estão disponíveis por R$ 25 na venda antecipada, R$ 35 até à meia-noite e R$ 40 após esse horário.

OUTRAS OPÇÕES

Os fãs de sertanejo também terão uma opção especial na programação da cidade. O evento "Deu Rock na Vaquejada", realizado no Vitrine Louge, na Travessa Quintino Bocaiúva, 844, no bairro do Reduto, trará uma mistura de estilos musicais a partir das 22h. No palco, as atrações Thiago Costa, Luann Kassio, Victor Rock Doido e DJ Jota prometem animar a noite. O evento conta ainda com promoção de drinks em dobro para as mulheres e reservas antecipadas.

A nostalgia também marcará presença na programação cultural da cidade. O Studio Pub, localizado na R. Pres. Pernambuco, 277, no bairro da Batista Campos, recebe o evento "Pra Sempre Disney", dedicado aos clássicos do pop dos anos 2000 e às trilhas sonoras de filmes e séries que marcaram época.

Com início às 22h, a festa promete uma viagem musical que inclui sucessos de Camp Rock, High School Musical, Hannah Montana, The Cheetah Girls, Jonas Brothers, Selena Gomez, Demi Lovato, Britney Spears, Spice Girls, One Direction, Rihanna, RBD, Beyoncé, Shakira, Avril Lavigne e muito mais. Os ingressos do lote promocional estão à venda por R$ 15.