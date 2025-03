Gigi Furtado canta ‘Alcione’ e recebe Jeff Moraes em noite de samba na Casa do Fauno

A cantora paraense Gigi Furtado, uma das vozes femininas mais potentes do Estado, levará o show "Alcione 50 anos" à Casa do Fauno, no bairro do Reduto, em Belém, na próxima quinta-feira (20/03). No tributo à Marrom, Gigi interpretará grandes sucessos da sambista, em uma noite que promete emocionar o público. A apresentação, que começa às 21h30, contará com a participação especial do cantor Jeff Moraes.

Gigi já realizou outras homenagens a Alcione ao longo de sua carreira, atendendo a pedidos do público que sempre solicitava clássicos como "Meu Ébano", "Loba" e "Não Deixa o Samba Morrer". A cantora conta que a ideia do show surgiu dessa demanda constante.

Alcione será homenageada por Gigi Furtado (Reprodução / Globoplay)

"Eu me rendi e decidi fazer uma homenagem à Marrom. Assim, nasceu o show 'A Loba', que apresentei em vários espaços, como o Teatro Margarida Schivasappa e o Teatro do SESI", conta.

Em 2023, ao agendar um show para o dia 21 de novembro, Gigi percebeu que coincidia com o aniversário de Alcione. "Foi como um chamado do universo! Eu estava focada nos 50 anos de carreira da Marrom e, sem me dar conta, marquei o show exatamente no dia do aniversário dela. Decidi mudar o nome para 'Alcione 50 anos' e montei um repertório especial, reunindo grandes sucessos, pedidos do público e canções emblemáticas da carreira dela", relembra.

Agora, para a apresentação na Casa do Fauno, Gigi espera uma noite especial e intimista. "Sempre me preparo bastante, principalmente psicologicamente. Fico muito tensa antes do show, porque nunca sai igual, mesmo que a gente siga um roteiro. O público muda tudo, cada apresentação é única. A Casa do Fauno é um espaço menor do que outros onde já fiz esse show, mas tem uma energia acolhedora. Vai ser uma noite linda", afirma.

O repertório inclui canções que marcaram a vida da artista. "Tem músicas que me trazem memórias da casa da minha avó, como 'Gostoso Veneno', 'Garoto Maroto', 'Loucura' e, claro, 'Não Deixa o Samba Morrer'. Nunca imaginei que um dia as cantaria profissionalmente, mas hoje, ao interpretá-las, volto no tempo", revela.

Escolher o setlist, no entanto, foi um desafio. "Se eu cantasse todos os grandes sucessos da Alcione, o show teria quatro horas! Então, selecionamos cuidadosamente as canções e, para não deixar de fora algumas queridinhas do público, canto algumas a capela", acrescenta.

Em mais de duas décadas de carreira, Jeff canta e compõe principalmente ritmos afroamazônicos. (Ney Trindade (Divulgação))

A noite também contará com a participação especial do cantor Jeff Moraes, um parceiro de longa data de Gigi. "Ele é um irmão que o universo me deu. Dividir o palco com ele é sempre um imenso presente. A gente se diverte até dividindo um copo d'água!", brinca.

A influência de Alcione na trajetória de Gigi é inegável. "Quando comecei a cantar samba, Alcione era sempre muito pedida. Fui mergulhando nesse universo e me apaixonando cada vez mais. Assim como Clara Nunes, Elza Soares e Sandra de Sá, ela faz parte da minha formação musical. Alcione é rainha”, afirma.

Apesar de nunca ter conhecido a artista pessoalmente, Gigi guarda a esperança de que isso aconteça em breve. "Uma vez fui convidada para um show dela aqui em Belém, mas tinha outro compromisso e não pude ir. Mas acredito que outras oportunidades virão, e quando acontecer, vou agarrar com todo o meu coração. Enquanto isso, sigo fazendo minhas reverências a essa diva do samba", disse.

SERVIÇO

Gigi Furtado canta Marrom ‘Alcione 50 anos’

Data: quinta-feira, 20 de março;

Horário: às 21h30;

Local: Casa do Fauno, localizado na R. Aristides Lobo, 1061 - Reduto, Belém - PA, 66053-020;

Reservas via WhatsApp: 91 98838-1808.