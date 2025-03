Dia Internacional da Mulher: Cacau Novais e Gigi Furtado fazem show em Belém; saiba mais

O Dia Internacional da Mulher terá uma programação especial em diferentes lugares da capital paraense neste sábado (08). Cacau Novais se apresenta no espaço A Casa Aberta, localizada no Reduto, às 19h30 com o show “Mulheres que me Inspiram” com o pianista João Paulo Daibes. Já Gigi Furtado apresenta o seu show “Para Elas” na Casa do Fauno, na Aristides Lobo, com a participação especial de Léo Meneses e com o maestro Tynnoko Costa, às 21h.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Grupo Liberal, Cacau Novais revelou que realizar um show apenas com canções que se consagraram nas vozes de mulheres era um sonho antigo dela e que fazer a estreia desse projeto no Dia Internacional da Mulher torna tudo ainda mais perfeito. Além disso, ela destacou a importância de homenagear grandes nomes como Elis Regina, Gal Costa, entre outras. “Acredito que assim como elas me inspiram, também representam muito para outras mulheres que veem nelas não apenas o talento como artistas, mas também a força e o pioneirismo para a época em que viveram”, destaca Cacau Novais.

“Mulheres que Inspiram” é um show de homenagens de Cacau a todas as artistas que a inspiraram e sobre o que cada uma representa para a artista. Com as reservas já encerradas, um novo show está sendo organizado por ela, porém, para a estreia no espaço A Casa Aberta, a musicista afirma que a ideia do projeto é aproximar o público da boa música: “Pela proposta intimista do show, a ideia é estar perto, conversar, apreciar juntos uma boa música e até trocar informações que, muitas vezes, o público traz sobre as artistas”, finaliza Cacau Novais.

Já o show “Para Elas” de Gigi Furtado, que terá a participação especial de Léo Meneses e o maestro Tynnoko Costa no piano, promete um repertório misto a partir das 21h na Casa do Fauno, na Aristides Lobo. “Vai ser um show muito bonito com a participação do Léo e com o piano delicadíssimo do mestre Tynnoko Costa, que já estávamos organizando esse reencontro nos palcos há um tempo. Então o público pode esperar um repertório misto, para agradar a gregos e baianos”, brincou a cantora.

“Para Elas”, assim como “Mulheres que me Inspiram” de Cacau Novais, já havia sido planejado a bastante tempo por Gigi Furtado, mas para realizar um show delicado com os grandes sucessos de mulheres como Maria Bethânia, Clara Nunes e Alcione, a cantora aguardou a chegada do Dia Internacional da Mulher para fazer a estreia do show no momento certo. “É um show completamente voltado para elas. Para quem estiver na plateia e para todas as mulheres que foram e são grandes intérpretes que precisamos reverenciar sempre. Mulheres que fazem e que fizeram história”, destaca Gigi.

As reservas do show “Para Elas”, que será neste sábado (08) na Casa do Fauno, de Gigi Furtado, com participação especial de Léo Meneses e do maestro Tynnoko Costa, podem ser feitas através do número (91) 98838-1808. Já as reservas para o show de Cacau Novais, “Mulheres que me Inspiram”, que também será neste sábado (08), estão encerradas e os interessados devem aguardar uma nova data para o show, que será divulgada em breve.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)