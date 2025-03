Bloco dos Rosa chega em Belém com Emilly Vick e seus parceiros

Neste domingo (09), o Bloco dos Rosa fará apenas um show na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Emilly Vick, Leozin, Katlen, Void e Robson chegam ao Pará para animar a criançada que espera pela atração há meses.

O Bloco dos Rosa reafirma seu lugar como um dos grandes fenômenos do entretenimento brasileiro com uma turnê marcada por energia contagiante e casas lotadas. Após uma sequência arrebatadora de três shows esgotados nesta turnê, o grupo se prepara para um encerramento grandioso na capital paraense.

Os youtubers Emily Vick, Leozinho, Katlen, Void e Robson prometem colocar todos para dançar com hits como “Chiclete”, “Go Power”, “Na Tua”, “Top Five” e “Príncipe Atrapalhado”.

Com mais de 23 milhões de inscritos no seu canal no Youtube, Emily Vick é uma das personalidades mais assistidas na plataforma. Aos 20 anos, a mineira se tornou a youtuber mais vista do Brasil em 2024, segundo ranking divulgado pela plataforma. A jovem faz vídeos divertidos, com a ajuda de amigos e familiares.

Sua página foi criada em 2015, para compartilhar vlogs e vídeos caseiros, mas hoje, 10 anos depois, ela também se tornou conhecida em outras redes ao fechar parcerias com marcas e ter seu nome em produtos licenciados.

Ela lidera a “Família dos Rosas”, que inclui a irmã de Emilly, Katlen, de 23 anos; seu namorado, Leozin, de 19 anos; o cunhado Cauan, que usa Void; e Robson. Todos eles estarão presentes em Belém. O projeto deles começou em 2020, apenas com as irmãs Emilly e Katlen, que queriam fugir do tédio durante o isolamento na pandemia de Covid-19. Mas depois foi crescendo, e hoje o grupo tem cinco jovens na produção de conteúdo para crianças e adolescentes.

Os vídeos produzidos pelo quinteto duram entre 15 e 40 minutos, tem brincadeiras, gincanas e desafios. Todos os youtubers têm cabelos rosas, mas cada integrante possui uma cor principal: Emilly fica com o rosa, Katlen com o roxo, Void com o verde, Leozinho com o amarelo e Robson com o vermelho. Atualmente, a família é conhecida no mercado brasileiro de influência digital e postam suas rotinas em vídeos nas redes sociais de maneira divertida, entre danças, pegadinhas, passeios, viagens e diálogos humorísticos.

Agende-se

Data: domingo, 09

Hora: 18h

Local: Mangueirinho - Rodovia Augusto Montenegro, 524 - Parque Verde - Belém - PA

Ingressos: Ticket 360

Informações: 91 98352-7016