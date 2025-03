Feira Cultural da Casa da Linguagem, em Belém, integra artes no prédio histórico da instituição

Será realizada neste domingo, 16, a primeira edição da Feira Cultural da Casa da Linguagem, parte integrante da Fundação Cultural do Pará (FCP). O espaço histórico e cultural de Belém oferece ao público uma programação diversa e gratuita, das 9h às 14h. Segundo a instituição, o evento vai integrar diferentes expressões artísticas como literatura, música, performance e gastronomia, além de fomentar a economia criativa local. A iniciativa é da FCP.

Elaine Oliveira, técnica em gestão cultural FCP, ressalta que a feira é mais uma ação da Fundação para promover a cultura paraense. "Dessa forma, a Fundação Cultural do Pará cumpre mais uma vez o seu papel de estimular a produção artística e literária, além da economia criativa, que precisa de políticas públicas como estas para sua difusão", afirma.

Entre as atrações, haverá contação de histórias com a professora e escritora Janete Borges, no espaço infantil da Biblioteca Francisco Paulo Mendes, e a performance “Poesia do Momento”, com o poeta e músico Renato Torres. Além disso, o público poderá conferir exposição e venda de zines e livros artesanais, apresentações musicais, performances com atores e DJs, e o brechó "É das Manas", que une moda sustentável e cultura.

Janete Borges, professora há mais de 30 anos, destaca a importância do espaço para a formação artística e literária. “A Casa da Linguagem foi criada para a circulação da literatura, linguagem oral e escrita. Por isso, é muito importante que ela seja ocupada com artes e ações variadas, promovendo a integração”, afirma. Para ela, participar do evento é uma forma de contribuir com a continuidade de um local que foi essencial em sua trajetória profissional.

Renato Torres, músico e poeta e servidor da FCP, também reforça o papel da Casa da Linguagem como um polo irradiador da cena cultural belenense. “É super importante que ocorram eventos como a Feira Cultural, porque a Casa da Linguagem fomenta a literatura e suas conexões com a música, a canção e a economia criativa”, explica o poeta, que vai participar do evento com a performance “Poesia do Momento” e se apresentando ao lado do músico Olivar Barreto.

O brechó “É das Manas”, comandado por Brunna Heimann e Beatriz Batista, também estará na feira, unindo moda sustentável e cultura. “O brechó é uma iniciativa independente, por isso, eventos como esse, promovido pela Fundação Cultural do Pará, são essenciais para fomentar esse mercado”, explica Brunna. Beatriz complementa: "Movimentos como o nosso não apenas impulsionam a economia, mas também despertam na população o interesse em conhecer e vivenciar a cultura local".

A Casa da Linguagem, que completou 34 anos em 2024, se consolidou como um espaço de referência para a arte e a literatura no Pará. Além de abrigar a Biblioteca Francisco Paulo Mendes e o Cineclube Pedro Veriano, o local promove cursos, oficinas e eventos que estimulam a produção artística e literária.

Serviço:

Feira Cultural da Casa da Linguagem

Quando: 16 de março, domingo, das 9h às 14h

Onde: Avenida Nazaré, 31, esquina da Avenida Assis de Vasconcelos

Entrada franca.