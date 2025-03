Ori Harpaz, artista de Israel, faz apresentação única em Belém nesta quinta (20)

A capital paraense recebe a apresentação inédita do cantor israelense Ori Harpaz no Teatro do Sesi, nesta quinta-feira (20). Com sua voz e violão, o artista apresentará músicas da cultura de Israel e contará histórias de seu país a partir das 19h30, em um evento com entrada gratuita e destinado apenas para convidados. Ori também interpretará canções brasileiras. O evento foi idealizado é realizado pelo Consulado de Israel em Manaus, a partir do cônsul Jaime Benchimol, em parceria com a Associação Pan-Amazônia e do Comitê Israelita do Pará (CIP). A intenção é aproximar as culturas israelense e brasileira.

Em entrevista rápida ao Grupo Liberal nesta quarta-feira (19), Ori Harpaz declara: "Este show é de músicas entrelaçadas com histórias do presente do país Israel, coisas que são importantes que o público saiba. E esse país tem às vezes uma imagem só de conflitos, mas, na verdade, a gente leva uma vida muito boa, muito moderna, cheia de cultura, de ciência, de recursos tecnológicos, inovações, tem muita coisa que israelenses inventaram e contribuíram com o mundo inteiro. É um país que tem um anseio muito forte pela paz. Uma coisa que nós queremos ver é a paz entre nós e os vizinhos. Agora, não está dando muito certo. Mas o otimismo vai ganhar".

Parceiros

Belisário Arce, fundador e diretor da Associação Pan-Amazônia, explica que essa é uma organização empresarial sediada em Manaus (AM) e contabiliza 15 anos de atuação na região, envolvendo 183 empresas e desenvolvendo atividades diversificadas, inclusive, culturais. Nesse sentido, o evento com Ori Harpaz foi idealizado pelo Consulado de Israel em Manaus, e o cônsul, o empresário Jaime Benchimol, integra a Associação Pan-Amazônia. Assim, a Associação tornou-se parceira do projeto.

Em 13 deste mês de março, começou uma turnê de Ori Harpaz no Teatro Amazonas, em Manaus. Depois, Ori se apresentou em Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO). Após a apresentação em Belém, ele se exibirá em Brasília (DF), no dia 22, perfazendo cinco cidades e um público estimado em cerca de 2.500 pessoas.

O evento na capital paraense será todo gravado para, em seguida, ser disponibilizado no YouTube. Muitas autoridades e lideranças no Pará foram convidados para essa apresentação de Ori. "Israel tem avançado em muitas áreas, como agricultura, ciência e tecnologia, tecnologias industriais, e é um país que tem muito a oferecer em termos de cooperação técnica ao Brasil, e, especialmente, para aqui, para a Amazônia. Ano passado, foi firmado um memorando de entendimento entre vários governos da Amazônia que previa essas ações. De certo modo, essa atividade cultural já está dentro do escopo do memorando de entendimento que foi realizado", destaca Belisário Arce.