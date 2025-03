Gexperience chega a Belém com mais de 15 atrações interativas

A Globo traz a Belém, a partir deste sábado (22), o Gexperience. Com mais de 15 atrações interativas, o evento promete encantar o público paraense de todas as idades, proporcionando uma imersão única no universo de programas e personagens marcantes da Globo. A exposição ficará aberta até o dia 8 de maio e funcionará de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h, no Boulevard Shopping.

A proposta do Gexperience é oferecer uma experiência que vai além da simples exibição. Os visitantes terão a oportunidade de se envolver com cenários icônicos, como a sala do Big Brother Brasil e de Avenida Brasil, a cozinha do Mais Você, o palco de Sobe o Som do Caldeirão com Mion, e até mesmo desvendar mistérios com personagens de Detetives do Prédio Azul. Além disso, será possível sentir a emoção de participar de uma corrida ao lado dos Cavalinhos do Fantástico. As atrações misturam gamificação, inovação, nostalgia e muita diversão.

CONFIRA:

Em entrevista ao O Liberal, Fernanda Luz, Head Geral do Gexperience, comentou sobre a proposta do evento e o impacto dessa experiência imersiva. “A gente finalmente chega a Belém. A gente está numa jornada aí pelo Brasil desde o ano passado. A ideia é que a gente tem mais de 15 atrações. Todas essas são imersivas, são interativas. Então o público vai encontrar ações com realidade virtual, vai poder relembrar um pouco da sala do BBB, vai poder sentar no sofá, que é uma reprodução fidedigna do que era a sala do BBB. Tem programas de auditório, tem a Ana Maria Braga, tem o Louro Mané, que é o Louro original mesmo da Globo. Então a gente tem vários itens originais e a gente quis fazer um paralelo com o conteúdo, trazendo um pouco de jogos, um pouco de divertimento para o circuito não ser só expositivo”, detalhou.

Fernanda também destacou a forma como o público pode participar. “Aqui a gente vai ter uma bilheteira física que vai funcionar a partir do dia 22, que é quando a gente abre. Então a pessoa pode adquirir diretamente o ingresso aqui ou também no nosso canal digital. Então, é só entrar no Instagram do Gexperience, que lá tem o link diretamente para o site da bilheteira, e aí pode adquirir”, completou. “O formato itinerante do Gexperience permite que a gente leve as experiências imersivas dos nossos conteúdos para um público ainda mais amplo. Temos o Brasil como inspiração das nossas histórias e nada mais gratificante do que levarmos um pouquinho da Globo para perto do nosso público”, afirmou Duda Pereira, Head de PR & Eventos da Globo.

A TV Liberal, afiliada da Globo no Estado do Pará, tem acompanhado o evento desde a sua chegada a Belém e promete uma cobertura completa para os telespectadores, reforçando seu compromisso com a audiência. “Nos orgulhamos em apoiar iniciativas como o Gexperience, que trazem novas opções de lazer e cultura para a cidade. Acreditamos que o espaço será um sucesso e um importante ponto de encontro para nossos telespectadores. Inclusive, posso adiantar que teremos a presença dos talentos da TV Liberal por aqui, fiquem ligados!”, comentou Vinicius Volpi, Diretor de Programação da TV Liberal.

Serviço

Data e horário: 22/03 a 08/05 - Terça a sexta, das 14h às 22h (última sessão 21h30) | Sábados, das 10h às 22h (última sessão 21h30) | Domingos e feriados, das 13h às 21h (última sessão 20h30)

Localização: Boulevard Shopping Belém, Praça de Eventos - Piso 1

Ingressos:

• Inteira: R$24,00

• Meia: R$12,00

• Combo Família (5 ingressos): R$45,00

Classificação: Livre para todas as idades