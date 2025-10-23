Capa Jornal Amazônia
Morte de Ace Frehley, fundador do Kiss, será investigada

Em contato com o TMZ, o representante afirmou também que a causa exata da morte de Frehley será confirmada nas próximas semanas, após os exames toxicológicos serem completados

Estadão Conteúdo
fonte

Ace Frehley tinha 74 anos e foi hospitalizado após cair no estúdio; complicações levaram ao óbito (Reprodução/ Instagram)

A morte de Ace Frehley, guitarrista e membro fundador do Kiss, será investigada mais a fundo nos próximos dias. De acordo com um representante do Morris County Medical Examiner, no estado norte-americano de Nova Jersey, o corpo do músico ainda não foi submetido a uma autópsia, mas um exame toxicológico e um exame externo do corpo já foram feitos.

Em contato com o TMZ, portal norte-americano especializado em celebridades, o representante afirmou também que a causa exata da morte de Frehley será confirmada nas próximas semanas, após os exames toxicológicos serem completados.

Frehley sofreu uma hemorragia cerebral após sofrer uma queda em seu estúdio em setembro e passou a viver ligado a aparelhos. Semanas depois, quando seu quadro foi definido como irreversível, a família do guitarrista decidiu desligar seu suporte de vida.

Conhecido como Spaceman, Paul Daniel "Ace" Frehley nasceu em 1951, fundando o Kiss ao lado de Paul Stanley (voz e guitarra), Gene Simmons (voz e baixo) e Peter Criss (bateria) em 1973. O guitarrista permaneceu com a banda até 1982.

Em sua carreira solo, Frehley lançou 10 álbuns de estúdio, o mais recente sendo 10,000 Volts, de 2024. Sua última passagem no Brasil aconteceu em 2017, quando ele se apresentou em São Paulo.

ACE FREHLEY/MORTE/INVESTIGAÇÃO
Cultura
