Morre Mestre Damasceno: Dira Paes se manifesta nas redes sociais sobre o falecimento

A atriz Dira Paes, uma das artistas amazônidas mais conhecidas no Brasil e internacionalmente, utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para se manifestar sobre o falecimento de Mestre Damasceno.

"Hoje, no Dia do Carimbó, nosso Mestre Damasceno nos deixa nesse plano e vira lenda.

Símbolo da Cultura Marajoara, sua música única e seu timbre diferenciado, é um destaque da Cultura Brasileira. Mestre Damasceno foi um grande artista brasileiro e merece ser reconhecido como tal. Um espírito iluminado pelo amor, pelo talento ancestral, pela dignidade e representatividade paraense.



Lamento a morte prematura do Mestre, mas sua elegância, seu sorriso e o seu legado vão viver para sempre nas próximas gerações que celebram a cultura do povo e para o povo. Salve Mestre Damasceno, salve o Carimbó Marajoara!!!"