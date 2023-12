Miss Pará Gay 2024 é coroada no Centur

Pandora Rivera Raia foi coroada como Miss Pará Gay Oficial 2024, no Centur (Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves), no último domingo (04). O evento faz parte de uma programação extensa referente ao Dia Mundial de Combate à AIDS.

Agora Pandora Rivera Raia irá para a disputa nacional como representante do Pará. O Miss Brasil Gay Oficial será em Juiz de Fora, Minas Gerais, em agosto do próximo ano. O concurso tem direção de Muriel Lorenzoni, atual detentora do título nacional.

Além de coroar a miss do próximo ano, a cerimônia do Miss Pará Gay Oficial 2024 se destacou pela elegância, mas também por dar destaque a uma causa nobre, fruto da colaboração entre a coordenação do concurso e o comitê "Arte pela Vida ". O evento celebrou a diversidade e cultura LGBTQIA+, com foco na conscientização sobre o HIV.

O palco da coroação tornou-se um espaço significativo para abordar a importância da prevenção contra o HIV e combater o estigma associado à doença. Esse é apenas um dos eventos em alusão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, que foi dia 1º de dezembro.

A parceria entre o Miss Pará Gay Oficial 2024 e o comitê "Arte pela Vida” veio para gerar reflexão, prevenção e sensibilização para a comunidade. O público presenciou a consagração de uma nova representante, mas também contribuiu para impulsionar a conscientização sobre questões de saúde na comunidade LGBTQIA+. Assim, a coroação de Pandora Rivera Raia não é apenas um marco nos concursos de beleza, mas representa um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva, tolerante e comprometida na luta contra o HIV.

Assim como o evento de coroação de Pandora Rivera Raia no Miss Pará Gay Oficial 2024, foi marcada por um momento de reflexão ao Dia Mundial de Combate à AIDS, o comitê "Arte pela Vida” também está promovendo a “12ª Cinema Mostra Aids”.

A programação vai até o dia 08 de dezembro, de 18h às 21h, no Centro Cultural Palacete Faciola, com entrada gratuita.

Hoje (05), será exibido o longa “Tente entender o que tento dizer” e o curta “Agora que eu sei”. Ainda será realizada uma roda de conversa com mediação de Beto Paes, vice presidente do Movimento LGBTQIAPN do Pará, Rede Gay Brasil e Aliança Nacional LGBTI+.

Na quarta-feira (06), irá passar o longa “Os primeiros soldados” e dois curtas: “Posso te beijar?” e “Uma carta insone”. A roda de conversa será mediada por Cledsom Sampaio, conselheiro nacional de saúde, RNP+ Brasil.

O longa “Carta para além dos muros” e o curta “O cartaz HIV positivo” serão exibidos na quinta-feira (07), e a roda de conversa será mediada por Chico Vasconcelos, fundador e coordenador da ong “Arte Pela Vida”.

Fechando a programação da “12ª Cinema Mostra Aids”, na sexta-feira (08), será exibido o longa “Prazer em conhecer” e os curtas “Epidemia de Aids no Brasil” e “Sangro”. Ramon Reis, doutor em Antropologia, pesquisador e artista visual, será o responsável por mediar a roda de conversa.

Mais informações no @artepelavida_ong.