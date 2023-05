Homem não aceita resultado do Miss Gay MT, invade palco e tenta impedir coroação; vídeo

A coroação do concurso Miss Gay MT, que ocorreu no último sábado (27), não acabou como o esperado: um homem, identificado como sendo marido da representante de Cuiabá, não aceitou o resultado final da competição e invadiu o palco do evento, destruindo a coroa usada para premiar a campeã da disputa.

Nathally Becker, representante de Cuiabá, e Emanuelly Belini, representante de Várzea Grande, estavam juntas no palco da competição durante o anúncio da vencedora. Quando Emanuelly é anunciada como sendo a vencedora do concurso, o homem invade o palco e arranca a coroa usada na premiação das mãos de uma mulher que estava no palco.

Indignado, ele arremessa a coroa no chão, que não quebra. Ele pega o objeto pela segunda vez e joga ao chão novamente, despedaçando a coroa. Ele precisou ser contido por seguranças do evento. Veja o vídeo que viralizou nas redes sociais:

Através de sua conta no Instagram, a equipe que organiza o evento se pronunciou sobre o ocorrido e confirmou a conquista de Emanuelly. A organização também repudiou o ato realizado pelo companheiro de Nathally e afirmou que a equipe jurídica do concurso foi acionada. Veja:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)