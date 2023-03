Homem sobe no palco, bate na bunda de dançarinas e é levado por seguranças; vídeo

Um homem conseguiu subir sem autorização em um show de brega funk, do MC Tróia, bateu na bunda das dançarinas e teve que ser contido por seguranças do evento. O caso aconteceu no domingo (05), em São Lourenço da Mata, em Recife (PE). A programação fazia parte de um bloco de pós-carnaval. O vídeo viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que os seguranças conseguiram conter o rapaz. A Polícia Militar fez rondas pelo local, mas o homem conseguiu fugir. A Polícia Civil informou que não houve registro de boletim de ocorrência.

Não há informações sobre o nome do homem. O tumulto fez a programação parar por alguns minutos. A PM informou ainda que os homens que subiram no palco são seguranças particulares do evento. Assista ao vídeo: