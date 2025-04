Mis Ivy lança 'Escuta' e celebra o poder das mulheres negras na música brasileira

A cantora e compositora Mis Ivy, considerada um dos principais nomes do dancehall brasileiro, acaba de lançar o álbum "Escuta", seu primeiro disco de inéditas após 14 anos. O projeto está disponível nas plataformas de streaming e no YouTube, com visualizers exclusivos para cada faixa.

Com sete músicas inéditas e um remix da faixa “Punnany Style”, o álbum marca o retorno da artista com uma proposta que une sonoridades diversas e mensagens voltadas à resistência, ao empoderamento e à valorização das vozes femininas e negras. A produção foi realizada com apoio da Secretaria Municipal de São Paulo, por meio do edital de fomento ao reggae.

O trabalho transita por estilos como rap, kuduro, brega funk, afro drill e reggae, em uma proposta que reflete a diversidade da música periférica brasileira. A faixa de abertura, “Sai da Frente”, foi lançada como single e ganhou destaque durante o Carnaval, antecipando o tom do álbum.

Em “Minha Arte, Seu Poder”, Mis Ivy compartilha reflexões sobre sua trajetória na música e os desafios enfrentados como mulher negra no cenário nacional. Já faixas como “Escuta” e “SOL” trazem momentos de introspecção, abordando temas como amor e fé. As músicas “Mulher” e “Sai da Frente” reforçam a autoestima feminina em letras dançantes e afirmativas, enquanto “Ragga Brega” e “Fuja do Estresse” misturam ritmos para transmitir leveza e superação.

O álbum marca também o início da nova turnê da artista, que começou com uma apresentação na Bahia, estado onde nasceu e iniciou sua carreira. Os shows devem seguir por outras cidades nas próximas semanas.

O lançamento de "Escuta" representa, segundo a artista, uma oportunidade de colocar em evidência vivências muitas vezes silenciadas. “Mais do que apenas um álbum, 'Escuta' é uma plataforma para amplificar vozes marginalizadas, em especial as de mulheres negras brasileiras”, afirma.