Artista paraense ilustra Viola Davis em projeto da Netflix que celebra a mulher negra

A Netflix, no Brasil, comemorou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, com ilustrações feitas por mulheres negras. “Convidei artistas negras brasileiras para ilustrarem personagens que são inspiradoras para elas. O resultado é essa lindeza aqui”, escreveu a ‘Netinha’ em postagem no Instagram, na terça-feira (25).

Entre as escolhidas estava a paraense Brenda Lemos. Ela é ilustradora e designer que realiza através dos seus trabalhos a valorização da Cultura Nortista e o empoderamento feminino, principalmente de Mulheres Amazônidas.

Brenda mostrou seu olhar em relação a professora Annalise Keating, personagem de Viola Davis, na série ‘Como Defender um Assassino’, que tem em inglês o título: “How To Get Away With Muder”. A frase da atriz em discurso no Emmy, em 2015, também ganhou destaque na ilustração: “A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é oportunidade". Na ocasião, Viola se tornou a primeira mulher negra a levar para casa um Emmy de melhor atriz na categoria dramática, justamente por conta dessa série.

“Fiquei muito feliz de ter sido convidada pela Netflix e pelo Studio Nuts, que fica em São Paulo e em Lisboa. Foram escolhidas dez artistas brasileiras para ilustrar mulheres protagonistas de conteúdos da própria empresa. O convite foi feito principalmente por uma pessoa que conhece o meu trabalho e disse que o cliente tinha gostado muito, por isso eles queriam alguém daqui, então fiquei mais feliz ainda de poder representar Belém do Pará. Com certeza tinham outras artistas do Norte, mas fiquei muito feliz de ter alguém daqui do Estado”, disse Brenda.

A ilustradora tem diversos trabalhos autorais voltados para mulher, mas principalmente a Amazônidas, destacando sempre suas características. Além disso, Brenda também possui projetos voltados para as peculiaridades do povo paraense, suas crenças e costumes. Agora, ela ganhou o mundo ao mostrar um pouco de Annalise Keating, personagem marcante de Viola Davis.

“A proposta deles era que a gente pudesse ilustrar de forma bem autoral e trazer alguma frase da personagem, mas poderia ser também da própria atriz. Não tinha como não trazer essa frase da Viola. Além disso, eles pediram que também tivesse o título em português. Assim, tive que mergulhar em um estudo, eu já tinha assistido a série, mas realmente para ilustrar eu precisava conhecer um pouquinho mais da personagem”, conta.

“Fiquei muito empolgada, muito empolgada mesmo quando soube que a minha personagem seria a Viola. Peguei uma frase dela que é muito importante, que destaca a diferença da mulher negra para as outras pessoas, principalmente quando falamos em oportunidades, acho que isso precisava ser frisado. A data é muito importante, e todos os anos a gente precisa sim fazer projetos que possam trazer mais essa valorização da mulher negra”, finaliza Brenda.