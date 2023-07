Com quase seis milhões de novos assinantes, Netflix supera expectativas do mercado

As previsões de lucros de Wall Street foram superadas pela Netflix na última quarta-feira (19), quando a empresa divulgou que atraiu 5,9 milhões de novos assinantes de streaming no último trimestre. O resultado pode ter sido uma combinação entre a restrição do compartilhamento de senhas e uma opção de assinatura com anúncios. A expectativa era de 1,9 milhão de assinaturas.

Por outro lado, a receita da gigante ficou ligeiramente abaixo das projeções dos analistas para o período de abril a junho, assim como a projeção de receita da Netflix para o terceiro trimestre. A empresa disse esperar que o crescimento da receita acelere na segunda metade do ano.

"Embora tenhamos progredido constantemente este ano, temos mais trabalho a fazer para reacelerar nosso crescimento", disse a empresa em sua carta trimestral aos acionistas. As ações da pioneira do streaming de vídeo caíam 3% no pós-mercado, para 463,61 dólares por ação.

O lucro por ação reportado pela Netflix é diluído de 3,29 dólares para o segundo trimestre, superando a previsão consensual de 2,86 dólares de analistas. À medida que a concorrência no streaming se intensifica e ela se aproxima da saturação do mercado nos Estados Unidos, a Netflix tem procurado novas formas de ganhar dinheiro.