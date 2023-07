Netflix acaba com plano básico nos EUA e UK, forçando usuários a optarem por opções mais caras

Após lançar seu plano de assinatura com publicidade nos Estados Unidos e Reino Unido, a Netflix tomou a decisão de encerrar o plano básico nos dois países, tornando obrigatório que os usuários que desejam assistir a conteúdos sem comerciais optem por planos mais caros.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo site Cord Busters e posteriormente confirmada pelo site especializado The Verge. A nova opção de plano com anúncios foi disponibilizada no final de junho, com um valor de US$ 6,99 nos EUA e 4,99 libras no Reino Unido.

Até então, os planos oferecidos pelo serviço de streaming eram o "padrão com anúncios", "básico", "padrão" e "premium", os mesmos planos disponíveis no Brasil atualmente. A Netflix esclareceu que os assinantes que já possuem o plano básico poderão continuar utilizando-o, mas para novos clientes, a opção não estará mais disponível.

Com essa mudança, a opção mais acessível sem "comerciais" nos dois países ficará em torno de US$ 15,49 nos EUA e 10,99 libras no Reino Unido, representando um aumento de mais de 50% em relação ao plano anterior sem publicidade.

Ainda não foi divulgado se essa exclusão do plano básico será estendida a outros países onde a Netflix já oferece o plano padrão com anúncios. Os usuários desses países aguardam por possíveis esclarecimentos da empresa sobre futuras mudanças em suas opções de assinatura.