Streaming grátis chega ao Brasil para competir com Netflix e TV paga

A plataforma de streaming gratuito Runtime fechou uma parceria com a Record News para disponibilizar o sinal da emissora aos consumidores da plataforma no Brasil. O CEO da Runtime, Arman Oner, revelou que o objetivo do negócio é expandir além de ser apenas um hub de séries e filmes, buscando atender a parcela de usuários interessados em notícias em tempo real.

Atualmente, a Runtime conta com cerca de 8 milhões de usuários ao redor do mundo, vale destacar que quase 40% desse público é composto por brasileiros. Desde que chegou ao país há pouco mais de um ano, a empresa adota um modelo de negócio diferente das concorrentes estabelecidas no mercado doméstico, como Netflix e Amazon, não cobrando pelo conteúdo.

Segundo Arman, “neste ano, nossa grande aposta é distribuir serviços de comunicação, não apenas no Brasil, mas em outros países. Ao longo do ano, iremos adicionar mais marcas à plataforma da Runtime. No México, por exemplo, temos canais da TV Azteca e estamos estabelecendo parcerias com outras empresas para adicionar conteúdo em língua espanhola”. Recentemente, além dos aplicativos de celular, a Runtime também fechou contratos com a Samsung e a Roku para disponibilizar a plataforma em smart TVs, aumentando assim o número de usuários.

