Milton Neves revela golpe de R$ 17 milhões dado por antigo funcionário

Milton Neves afirmou que foi vítima de um golpe dado por um antigo funcionário que era muito próximo. O crime foi descoberto em 2021 e o valor estimado do prejuízo chegou a R$ 17 milhões. "Botei um vampiro para cuidar do meu banco de sangue, então ele me roubou devagarzinho", contou o apresentador, que afirmou que foi roubado por 18 anos.

O jornalista disse, entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, da Band, apresentado por Cátia Fonseca, que o autor do golpe era seu conterrâneo da cidade de Muzambinho, no sul de Minas Gerais. "Eu fui padrinho de formatura da classe dele e ele era filho de uma colega minha. Estava desempregado e a mãe procurou uma prima minha chamada Beatriz para me pedir um emprego. 'Pelo amor de Deus, me arruma um emprego'. Arrumei", desabafou

O apresentador afirmou que o homem chegava com notas frias para efetuar pagamentos e ele assinava sem ler: "Muitas vezes, dia 5 ou 20, eram R$ 300 mil para pagar um imposto. E eu assinava lá porque acha que o cara [era confiável] e ele estava me roubando todos esses anos".

Milton disse, ainda, que o homem usava seus cartões de crédito: "Foi um inferno na minha vida".

Antes de saber do caso, Milton procurou um contador para ver quanto o rapaz teria direito na rescisão de contrato. O valor ficou em R$ 900 mil, mas o jornalista resolveu que iria pagar R$ 1,5 milhão. No entanto, quando descobriu o golpe, o demitiu por justa causa.

Milton explicou que ex-funcionário foi apontado como autor dos crimes nas investigações da 78ª Delegacia Policial de São Paulo e do Ministério Público, e o caso segue na Justiça.