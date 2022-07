Golpe: idosa perde R$ 200 mil com falso bilhete premiado

Uma idosa caiu no golpe do ‘bilhete premiado falso’, no Espirito Santo (ES). A mulher de 76 anos chegou a transferir uma quantia de R$ 200 mil aos criminosos que afirmaram ter um cartela premiada com um valor de R$ 2,9 milhões. Os golpistas o abordaram durante uma caminhada matinal, o primeiro apresentou o bilhete, o segundo se aproximou para ouvir a conversa e o terceiro seria um vencedor e ia fazer a doação do prêmio.

Os homens chegaram a fazer uma ligação para uma falsa lotérica. A mulher que se passou por atendente teria confirmado o valor e que se tratava de um bilhete verdadeiro. A vítima se interessou. Em entrevista para a UOL, o advogado da vítima, Bruno Carneiro, disse que todos foram juntos até a agência sacar o valor. “O rapaz mostrou um papel dizendo que tinha feito a transferência de metade do valor. Convencida, a minha cliente foi na agência dela e fez o mesmo", afirmou.

VEJA MAIS

Na volta, os golpistas abandonaram a senhora e ela percebeu que havia caído em um golpe. A vítima acionou o banco que teve acesso ao extrato bancário e percebeu que o dinheiro havia saído da conta. A polícia foi comunicada e iniciaram a operação.

Familiares descobriram para qual agência o dinheiro havia sido enviado e monitoraram a região. No momento em que alguém tentou saca o valor, um casal foi preso em flagrante. Um terceiro, que daria fuga, também foi detido na mesma rua.

Os três foram autuados pelo crime de estelionato e seguem no Centro de Detenção Provisória Estadual. A polícia segue nas buscas por dois outros homens envolvidos. A idosa está abalada. Os R$ 200 mil que foram transferidos ainda não foram recuperados.