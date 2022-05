Homem é preso em Bagre por estelionato contra idosos

Na última quinta-feira (5), um homem foi preso em flagrante pelo crime de estelionato - vantagem ilícita, prejuízo por meio de artimanha, que leva outra pessoa ao erro - pela Polícia Civil do Pará (PCPA). A prisão ocorreu no município de Bagre, nordeste paraense.

Segundo informações da PC, o homem - não identificado - oferecia ajudo aos idosos em estabelecimentos com caixas eletrônicos, na ocasião, visualizava o limite das vítimas e cobrava um pagamento, correspondente à comissão pelo serviço para realizar o empréstimo no nome da pessoa idosa.

Após denúncias do local onde o homem estaria praticando o estelionato, policiais se encaminharam ao local e o prenderam em flagrante. Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado à unidade policial do município de Bagre para o cumprimento dos procedimentos legais e encontra-se à disposição da justiça.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o crime de Estelionato, Capítulo 6, artigo 171, dispõe que "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa", diz o código.

Se o crime de estelionato for cometido contra uma pessoa idosa ou vulnerável, o: "a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso", consta no código penal.