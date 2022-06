Homem que roubou deputado é filho de golpista de Brumadinho

Preso na última quinta-feira (9) acusado de assaltar o deputado federal Israel Matos Batista (PSB-DF), conhecido como Professor Israel, Alisson Santiago de França é filho de Ana Maria Vieira Santiago, ex-candidata a deputada distrital presa por estelionato, segundo o Metrópoles.

A mulher, de 57 anos, foi presa em Minas Gerais, acusada de se passar por vítima da tragédia de Brumadinho (MG) - ela recebeu a indenização de R$ 65 mil pagos pela Vale às pessoas atingidas pela barragem, localizada na região do Córrego do Feijão, no ano de 2019.

A criminosa se identificava como "Ana Blue" nas redes sociais e, na época, alegou ter uma casa na região do Parque das Cachoeiras, uma das mais afetadas pelo rompimento da barragem. O inquérito policial diz que Ana Maria, natural de Anápolis (GO), convenceu alguns moradores de Brumadinho a participar do golpe: eles mentiram ao afirmar que a ex-candidata tinha uma propriedade no bairro e que o sustento dela vinha da atividade agropecuária.

Além disso, um casal comunicou um outro golpe aplicado por ela no DF, que teria ocorrido em fevereiro deste ano, quando tentaram adquirir um imóvel. Ana Maria já foi denunciada em ao menos seis ocorrências policiais no Distrito Federal; de acordo com o Metrópoles, nos anos de 2005, 2008, 2010, 2013, 2016 e em 2019, sendo cinco delas por estelionato e fraude à execução e uma por receptação de celular furtado. Outras denúncias contra Ana Maria são relacionadas a uma cooperativa criada por ela.

Quanto ao filho, este será indiciado por roubo qualificado. Sua prisão encerra a procura pelos suspeitos no crime ocorrido em 20 de abril desde ano, em que ele e mais três comparsas renderam e ameaçaram o congressista com um facão. Na ocasião, o parlamentar entregou carteira, celular e as chaves do carro.

O suspeito confessou à polícia, à época, ter armado com seus comparsas uma arapuca para o deputado, relatando ter aceitado R$ 50 de Israel para realizar um fetiche do parlamentar. Afirmou, também, ter comprado três pedras de crack na Rodoviária do Plano Piloto a pedido dele. A defesa de Israel negou.

