Aplicativo reúne mais de 900 pessoas que afirmam ter sido enganadas por pastor de Goiás

De acordo com a Polícia Civil, mais de 900 pessoas reunidas em um grupo de aplicativo de mensagens de celular afirmam ser vítimas do pastor Osório José Lopes, acusado de aplicar golpes de estelionato em fiéis de Goianésia, no centro de Goiás. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a equipe de investigação, as supostas vítimas estão se reunindo para contar histórias e ver o que é possível fazer perante a Justiça para reparar os danos causados pelo pastor. Segundo a polícia, Osório atraía as vítimas por meio da internet e prometia retornos financeiros, fazendo com que as pessoas caíssem no golpe do falso investimento.

Além de fazer vítimas em Goiás, o pastor também é acusado de praticar golpes de estelionato em São Paulo, Acre e Mato Grosso. Em 2018, ele ficou preso por 30 dias e foi denunciado por aplicar o mesmo golpe com prejuízo de R$ 15 milhões a vítimas. Depois, mudou-se para São Paulo.

VEJA MAIS

Danos emocionais

A polícia informou que as vítimas estão com dano psicológico e emocional muito forte. Por isso, elas foram orientadas a registrar boletim de ocorrência, já que, conforme a equipe de investigação, muitas associações criminosas usam os dados das pessoas para praticarem estelionato e outros crimes.

Valor gigantesco

De acordo com a investigação, Osório também chegou a prometer retorno financeiro de R$ 2 quatrilhões a um empresário de São Paulo. O valor supera a fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo lista da Forbes.

Em vídeo publicado na internet, Osório, que está em liberdade, se posicionou contra as acusações e possíveis crimes que ele chamou de “coisas erradas”, atribuindo a responsabilidade delas a terceiros. Apesar de se apresentar como pastor, ele não é ligado a uma igreja.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)