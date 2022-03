Polícia Rodoviária Federal prende procurado por estelionato em Anapu

Na última sexta-feira (11) um homem de 31 anos foi preso em Anapu, no sudoeste paraense, acusado de estelionato. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização de trânsito no km 494 da BR-230 do município, quando o suspeito foi identificado e preso.

O procurado que não teve o nome revelado, mas que é natural da cidade de Feira de Santana (BA), conduzia um veículo modelo Ford/Ka, quando foi abordado pela equipe. Os agentes fizeram consultas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e encontraram um mandado de prisão preventiva, de acordo com o artigo 171 da Lei 2848, expedido na cidade de Aracaju (SE) no dia 26 de março de 2021, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), contra o condutor do veículo.

Após constatarem o ocorrido, o homem foi encaminhado pelos agentes da PRF para a Delegacia de Polícia Civil do município de Anapu, para a realização dos procedimentos cabíveis. O passageiro que o acompanhava foi liberado junto com o veículo.

(Com informações do site da Polícia Rodoviária Federal)