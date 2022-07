Maquiadora recebe golpe do 'pix falso' e expõe caso nas redes sociais

Uma maquiadora resolveu expor nas redes sociais um golpe que recebeu de uma cliente no próprio salão no dia 31 de maio, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. Na denúncia virtual, ela afirma que a mulher fez um pagamento falso via Pix e sumiu em seguida. Com informações de Uol.

A maquiadora e influenciadora digital Lívia Brigolini, de 17 anos, relatou que a mulher havia dito que foi indicada por uma cabeleireira amiga da profissional. Lívia conta que outros profissionais também denunciaram a mesma mulher pela mesma situação.

"Ela já é famosa por isso aqui na cidade. Já abriram boletim de ocorrência e ninguém resolve. Acaba que o assunto não se espalha, porque ela finge que nada acontece, segue a vida, e ninguém tem coragem de fazer nada.”

A maquiadora afirma que só foi perceber que caiu em um golpe quando checou a conta bancária. "Não notei na hora, até porque supostamente ela tinha ido embora e me pagado. Só fui ver no dia seguinte que não tinha o valor em conta".

Legenda (Reprodução / Arquivo pessoal)

O comprovante em questão era uma captura de tela, não um PDF, como normalmente é emitido o recibo de transações por Pix. “Ela coloca o valor em evidência e, para quem está correndo contra o tempo para atender outras pessoas, o print já é suficiente", afirma a jovem, que alega ter recebido mais de 30 relatos sobre ação semelhante da cliente.

Após a exposição, Lívia recebeu uma mensagem em tom de desespero da cliente, que além de pagar, até deu dinheiro a mais para ela. Segundo divulgado pelo UOL, que entrou em contato com a cliente de Lívia denunciada nas redes pelo mesmo número de telefone utilizado na conversa com a maquiadora, ela se restringiu a dizer que não estava "a par da situação"

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)