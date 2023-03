Michelle Yeoh relembra preconceito que sofreu em Hollywood

A atriz asiática Michelle Yeoh fez um marco no Oscar 2023 por ganhar a estatueta de Melhor Atriz no filme 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'. Yeoh foi a primeira asiática a ganhar a premição nessa categoria, mostrando representatividade e reconhecimento.

O momento foi inésquecível, mas aconteceu após anos de trabalho na indústria, e, na noite deste domingo (12), a atriz recebeu o devido reconhecimento. Em entrevista à revista People, Michelle relembrou seus primeiros momentos na indústria de Hollywood, descrevendo como um período complicado, e de muito preconceito.

“Naquela época, as pessoas do meio não sabiam a diferença. Não sabiam se eu era chinesa, japonesa ou coreana. Eles falavam comigo muito alto e muito devagar”, revelou Yeoh.

Michelle já era conhecida pelo público asiático desde os anos 80, mas iniciou em Hollywood em 1997. Com 35 anos, Yeoh chamopu atenção por suas ótimas perfomances de artes marciais, e foi escalada para atuar em '007- O Amanhã Nunca Morre', onde fez par com Pierce Brosnan. O ator que elogiou a atuação de Michelle, afirmando que era “séria e comprometida com seu trabalho” e uma “atriz maravilhosa”.

Michelle Yeoh e Pierce Brosnan em '007- O Amanhã Nunca Morre'. (Divulgação)

Mesmo com o sucesso de James Bond, a trajetória de Yeoh não foi fácil. A atriz ficou sem trabalhar por dois anos, até 'O Tigre e o Dragão' (2000). “Não conseguia aceitar os papéis estereotipados que me eram oferecidos”, contou.

Primeira asiática a ganhar o Oscar de Melhor Atriz

Com o papel de Evelyn Wang na ficção científica ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’, Michelle Yeoh é a primeira asiática a receber o Oscar de Melhor Atriz. Em 40 anos de carreira, Michelle finalmente foi reconhecida pela indústria e fez um discurso emocionante na premiação.

“Para todos os meninos e meninas que se parecem comigo e estão assistindo esta noite, este é um farol de esperança e possibilidades. Esta é a prova de que os sonhos se tornam realidade”, disse ao receber a estatueta.

