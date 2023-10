Festa Meta/Esquema traz edição especial de Círio nesta sexta-feira, 6

A festa Meta/Esquema esquenta a pista com uma edição especial de Círio nesta sexta-feira (6), no Castanho Club, em Belém. O baile reúne nomes que se revelaram na cena paraense da discotecagem, e traz como convidada Mary G, uma das grandes DJs em atuação hoje no Brasil. Da música internacional à paraense, tudo ao som do vinil, a noite conta ainda com o set de Bernardo Pinheiro, Bixo Selecta, Nat/Esquema e Sonoro Paraense. Os ingressos antecipados estão à venda através do Sympla e no pix contato.metaesquema@gmail.com.

VEJA MAIS

Dedicada à música brasileira executada em discos de vinil, a festa Meta/Esquema nasceu há dois anos, em 2021. “Começamos a mapear as pessoas que estão interessadas na cena. Começamos a promover oficinas de formação para novos DJs, especialmente para mulheres, porque a gente acredita na importância da presença feminina nesses espaços, que geralmente são ocupados por homens. E a gente tem traçado uma rota para entender quem são também esses colecionadores de vinis, pra que a gente possa trazer também para o palco, entender qual é essa curadoria, e divulgar para que a galera entenda que existe um espaço na cidade pra quem consome a cultura do vinil”, diz Nat/Esquema, idealizadora do projeto.

Os convidados Mary G e Bernardo Pinheiro virão de São Paulo para esta edição especial. Colecionadora de discos, pesquisadora e produtora musical, Mary G passeia por estilos que vão do samba ao soul, jazz, rap e funk 70’. Ela também é uma das idealizadoras do projeto Mistérios da Meia Noite e já abriu shows de Marcos Valle e Gilberto Gil, além de ter rodado pelo Brasil inteiro em festivais como Virada Cultural (SP), Vai Tapajós (PA) e Virada dos Lençóis (MA).

Bernardo Pinheiro tem 20 anos “de pista” e é um nome de destaque no circuito do funk e da disco music do Brasil. O DJ paraense trabalha com sons de matriz negra, tendo como característica sons percussivas e “grooves”. Bernardo é idealizadorr do Baile Tropical, projeto que criou com Patricktør4 para promover a pluralidade da música brasileira. Em seu repertório ele faz intervenções em clássicos de artistas contemporâneos como Fafá de Belém, Leila Pinheiro, Djavan, Emílio Santiago e Gonzaguinha. “O impulso primordial é o mesmo: trabalhar essa opulenta matéria-prima de todas as maneiras possíveis”, diz Bernardo.

O projeto “Sonoro Paraense”, organizado pelo americano Darien Lamen, professor de etnomusicologia da Universidade de Wisconsin, e pelo pesquisador musical Milton Almeida Júnior, de Belém, traz para a pista de dança um set list fruto de 15 anos de pesquisa sobre as festas de aparelhagem, e a influência caribenha do merengue, salsa e zouk que deram origem ao tecnobrega.

Bruce Morais, o DJ Bixo Selecta, é colecionador de discos de vinil desde 2010 e possui coleção voltada para a música brasileira. A partir de suas pesquisas, as obras encontradas ao logo de 13 anos de trabalho vão do carimbó ao rap nacional, com passagem pelos gêneros manguebeat, samba, maracatu, funk, boogie e reggae.

“Além disso, teremos os DJs residentes que sempre preparam uma surpresinha nas edições. A gente também vai trazer multilinguagens artísticas: vai ter exposição de arte, projeção. A gente está muito feliz que essa edição e vai ser experiência muito gostosa”, adianta Nat, idealizadora da edição especial.

Serviço: Edição especial de Círio da festa Meta/Esquema,

Data: sexta-feira (6), a partir de 21h,

Local: Castanho Club (Av. Conselheiro Furtado, 2862 – Cremação)

Ingressos antecipados estão à venda através do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/meta-esquema-edicao-especial-de-cirio/2157999) e no pix contato.metaesquema@gmail.com.