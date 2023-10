Samarone Lacerda canta pelo segundo ano consecutivo no ‘Janelas Para a Fé’

O segundo ano consecutivo do projeto “Janelas Para a Fé” chega com novidades. Com uma vista privilegiada das procissões, o espaço é todo preparado em plena Av. Nazaré. Na Trasladação, que será dia 07, e no Círio de Nazaré, no dia 08, o devoto vai ver Nossa Senhora de Nazaré de pertinho. Nesta primeira romaria, a imagem parte do colégio Gentil Bittencourt e termina o seu percurso na Catedral da Sé; no domingo, ela faz o caminho inverso, chegando até a Basílica de Nazaré.

“No ano passado conseguimos tirar do papel o projeto e este ano ele se expandiu. Estamos em um espaço maior, que contempla o público em geral, além dos convidados. O ‘Janelas para a Fé’ foi um pedido especial que fiz para Nossa Senhora de Nazaré e ela me abençoou, esse projeto saiu do papel após a pandemia, quando eu fiquei mais de um ano sem trabalho. Então, ele é muito especial”, contou Luciana Dantas, diretora geral da Prommove Live Marketing.

Este ano o “Janelas Para a Fé” será no salão de festas da sede social do Paysandu e promove uma experiência única com vista privilegiada das procissões, gastronomia impecável e serviços exclusivos oferecidos. Como por exemplo a decoração, que será realizada por Fátima Petrola.

Samarone Lacerda será a voz que vai cantar em homenagem à Nossa Senhora no Janelas, pelo segundo ano, com um repertório com muita música mariana para celebrar a Rainha da Amazônia. “Sempre destaco que o empenho e cuidado de toda a equipe com esse projeto é de emocionar. Tudo organizado sempre com muito carinho e cuidado para que os devotos de Nossa Senhora possam prestar suas homenagens. Que tenha vida longa sem a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré”, disse o artista.

O cantor tem uma carreira de 23 anos, quando iniciou seus estudos no Instituto Estadual Carlos Gomes. Samarone Lacerda participou de alguns festivais de ópera do Theatro da Paz. Mesmo sem se considerar cantor lírico, o artista sempre foi muito ativo nos ministérios de música que animam as celebrações religiosas.

“Como bom católico, amo Nossa Senhora. Me sinto um privilegiado e honrado por cantar e consequentemente homenagear a Rainha da Amazônia na festa religiosa, que talvez, seja a maior do mundo. É uma emoção e felicidade sem tamanho”, pontua Samarone Lacerda.

Além de celebrações religiosas, o cantor se arrisca em outros estilos, como bossa nova, por exemplo.

O espaço ainda está preparado para receber as crianças com oficinas e muito entretenimento. “A gente quer deixar o local aconchegante para todo mundo, além claro, de fazer com que o momento de oração seja mais intenso. Assim como no ano passado, e pensando nesses detalhes, o espaço kids foi ampliado e está pronto para receber nossas crianças”, disse Luciana Dantas.

A fotógrafa Tereza Maciel (@oitereza), que compartilha seus cliques no Instagram, fará a cobertura dos dois dias do “Janelas Para a Fé”.