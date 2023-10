Círio 2023: Mensagem do Papa reforça a fé e a entrega a Deus

O papa Francisco enviou, na última sexta-feira (29), a tradicional mensagem aos fiéis da Arquidiocese de Belém e de outras partes do Brasil que participarão da 231ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no próximo domingo (8), pelas ruas da capital paraense. O comunicado do sumo pontífice foi enviado via Nunciatura Apostólica do Brasil.

Como repassa a Arquidiocese de Belém, nesta segunda-feira (2), o papa Francisco expressou votos sinceros para que as celebrações do Círio de Nazaré sejam uma oportunidade para reforçar a fé e a entrega a Deus, a exemplo de Maria. "Ressalta a certeza de que todos podemos recorrer à sua maternal intercessão, pois jamais deixará de ouvir o clamor dos desamparados", como repassou a Arquidiocese. Por fim, o Santo Padre manifestou sua Bênção Apostólica e se despede pedindo aos fiéis que não deixem de rezar por ele.

Confira a íntegra da mensagem:

"Excelentíssimo e reverendíssimo dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém do Pará. Associando-se à devoção dos milhares de fiéis que se reunirão em Belém do Pará, no próximo dia 8 de outubro, para a celebração do 231° 'Círio de Nazaré', o Santo Padre vem também colocar as suas intenções aos pés da virgem mãe amorosa, certo de que todos os que recorrem à sua maternal intercessão não deixarão de ser ouvidos e jamais serão desamparados. Contemplando a belíssima imagem da virgem de Nazaré, o Papa Francisco recorda a todos que ela sempre 'escuta os nossos pedidos, abençoa-nos com o seu filho nos braços, traz-nos a ternura de Deus feito carne; numa palavra, da-nos esperança' (homilia, 10 de janeiro de 2023)".

"Com efeito, Maria é sempre ‘sinal de esperança para todos os seus filhos e filhas que, em meio às dificuldades e tribulações deste mundo, são sustentados pela sua constante assistência e com ela caminham rumo ao céu. Sua Santidade implora à Rainha da Amazônia que interceda junto a Jesus a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre todos os fiéis que participam do Círio e, como penhor destes votos, de coração lhes concede a bênção apostólica, pedindo que não deixem de rezar por ele". A mensagem é referendada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, Santa Sé.