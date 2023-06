MC Pipokinha planeja transição para carreira gospel, diz jornalista

A funkeira MC Pipokinha está cogitando abandonar suas performances polêmicas e músicas adultas para seguir uma carreira no meio gospel, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci em seu perfil no Instagram. Bacci compartilhou a notícia com seus seguidores, escrevendo na legenda: "Fontes: Pipokita estuda gravar e seguir carreira gospel".

VEJA MAIS

Bacci questionou a opinião do público sobre essa possível mudança. No entanto, a ideia não foi bem recebida pelos internautas, que criticaram a cantora. Um comentário dizia: "É literalmente o fim dos tempos!". Outro internauta fez uma brincadeira, fazendo referência a uma das músicas controversas de Pipokinha, onde ela mencionava querer ser enterrada em uma posição sexual: "Hit de sucesso: quando eu morrer eu quero ser enterrada de joelhos, porque assim, eu vou pro céu já orando".

Comparação com Mr. Catra

No mês passado, a funkeira se envolveu em mais uma polêmica ao comparar-se com Mr. Catra durante uma entrevista no programa "Superpop". Na ocasião, Pipokinha afirmou estar "cantando uma música que outros homens também cantam".

"Não estou fazendo nada diferente do que outro homem já fez. [...] Mr. Catra é um exemplo para nós que estamos no funk. Por que ele podia cantar aquilo e eu não posso? Então, não tem nenhum problema em cantar o que eu canto", disse MC Pipokinha.