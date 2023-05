MC Pipokinha reaparece após ser dada como desaparecida e explica sumiço; motivo choca fãs

As pipoketes, como são conhecidos os fãs da MC Pipokinha, e a equipe da artista ficaram preocupados com ela nesse domingo, 21. Algumas pessoas que trabalham com ela, usaram as redes sociais para falar do sumiço da funkeira, e claro que muitas pessoas se preocuparam com isso.

Jonas Kaik, dançarino de Pipokinha, apareceu nos stories do Instagram e comentou o sumiço: “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você?”, disse ele. “Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”.

A última vez que Pipokinha foi vista foi durante a madrugada, quando ela apareceu no seu perfil no Instagram dizendo que iria sair com um homem que conheceu no baile e que ele iria levá-la para casa logo após o encontro.

Porém, ela ficou sumida por um longo período, e por volta das 15h, ela ainda não teria aparecido. No entanto, na web, internautas chegaram a questionar se o desaparecimento serial real ou uma ação de marketing da artista.

Pipokinha apareceu após às 16h com a publicação de uma série de Stories. Nos vídeos, a artista explica que saiu mesmo com o “boy” após um show e que estava em um avião, assim, sem conseguir mexer no celular. Porém, pouco tempo depois, a artista compartilhou um novo clipe na rede social.

“Minhas pipoketes, que doideira. Obrigado a todos que estão preocupadas comigo, mas eu estou bem, estava no avião, não tinha como mexer no celular. Saí para ficar com um boy, precisava transar”, disse.

Ela aproveitou ainda para dizer que trocou o número de celular e alertou para golpes. “Fui ficar com o cara e desliguei o celular, toda hora fica me mandando mensagem e o meu antigo número subiu o chip, toda hora tem gente me pedindo pix. Não estou mais com esse Whatsapp, estou com um novo número, eu também estava no avião, nem tinha como falar com as pessoas no Insta”, explicou.

A cantora agradeceu pelo apoio e mensagens: “Obrigada a todo mundo que se preocupou comigo, que está mandando mensagem, gente, que loucura! Mas eu estava no avião e não tinha como mexer no celular”.