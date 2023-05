Deputado ameaça prender MC Pipokinha em show em Curitiba: 'Prostituta'

O deputado estadual Tito Barichello (União) fez duras críticas à MC Pipokinha durante discurso no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira (8). O parlamentar ameaçou dar voz de prisão à cantora em seus shows em Curitiba, marcados para o dia 20 de maio, caso haja apresentação considerada "pornográfica".

Barichello começou seu discurso manifestando preocupação com as apresentações da artista na capital paranaense, relembrando polêmicas recentes envolvendo a cantora. Segundo o deputado, em um de seus shows pelo país, a MC praticou sexo oral em pleno palco, em frente a adolescentes e crianças, além de utilizar um gato para lamber seus seios. "Aqui vigora a lei e a ordem. Temos código penal, onde inclusive está previsto o crime de ato obsceno em local público, o que é inaceitável", afirmou.

O parlamentar ainda considerou inapropriados os locais onde os shows de MC Pipokinha devem acontecer, sugerindo que as apresentações aconteçam em casas de prostituição. Ele também leu trechos de letras de músicas da cantora que considerou obscenas e questionou se os pais sabem que levam seus filhos para um evento de pornografia. "Ela que se apresente em uma casa de prostituição, que é um local apropriado para uma prostituta, mas não em um local onde estão nossos jovens", defendeu.

Barichello concluiu seu discurso afirmando que já acionou as autoridades do estado para providências contra a vinda da artista para Curitiba, incluindo o presidente da Alep, o presidente do TJPR, o procurador-geral de Justiça do Paraná, o delegado do Nucria, conselheiros tutelares e os secretários da Família e Juventude.

Além disso, o deputado ameaçou dar voz de prisão à MC Pipokinha caso considere que suas apresentações sejam "pornográficas". "Eu estarei presente no evento, e se houver apresentação pornográfica, vou dar voz de prisão a ela. MC Pipokinha, você vai sair algemada de Curitiba, porque aqui vigora a lei e a ordem", declarou.

A MC Pipokinha tem sido alvo de diversas polêmicas nos últimos meses por suas declarações e apresentações pelo país. Apesar das críticas, ela tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.