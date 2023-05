Mc Pipokinha é criticada por Felipe Neto por forjar sumiço para se autopromover

MC Pipokinha protagonizou mais um episódio que mobilizou comentários e engajamento na internet. Ela foi dada como sumida por um dançarino de sua banda, mas depois reapareceu e afirmou que havia saído para “transar”. O influenciador digital e empresário Felipe Neto criticou a atitude da cantora.

“Não se brinca com desaparecimento”, disse Felipe Neto. Desaparecimento não é marketing. O Brasil registra 200 desaparecimentos POR DIA. Mais de um terço dessas pessoas são crianças e adolescentes. Não é possível que ninguém bota limite nessa turma. Eu não queria falar nada, mas NÃO É POSSÍVEL”, publicou.

Jonas Kaik, dançarino de Pipokinha, apareceu nos stories do Instagram e comentou o sumiço: “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você? ”, disse ele. “Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”.

“Minhas pipoketes, que doideira. Obrigado a todos que estão preocupadas comigo, mas eu estou bem, estava no avião, não tinha como mexer no celular. Saí para ficar com um boy, precisava transar”, disse MC Pipokinha, depois que reapareceu.