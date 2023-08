MC Katia morre aos 47 anos, dias após amputar uma das pernas

O cenário do funk sofreu uma perda significativa neste domingo 13): morreu uma veterana do gênero, MC Katia, aos 47 anos de idade. A artista havia passado por uma amputação de perna na terça-feira anterior e estava em uma luta pela sobrevivência na unidade de Terapia Intensiva do Hospital Souza Aguiar, localizado no centro do Rio de Janeiro.

No mês de julho, MC Kátia foi admitida na referida unidade hospitalar com o propósito de realizar uma cirurgia para a retirada de um mioma uterino, com dimensões de 5 centímetros. Paralelamente, foi diagnosticada com um quadro de trombose. A cantora havia comunicado aos seus seguidores sobre a necessidade iminente de amputar uma porção de um dos seus membros inferiores.

A notícia do falecimento foi oficialmente divulgada por meio das redes sociais por Veronica Costa, também conhecida como Mãe Loira do funk e amiga próxima de Katia. Recentemente, a falecida MC havia conseguido adquirir uma prótese para a perna e estava recebendo apoio financeiro proveniente de colegas do meio do funk e seus admiradores, por meio de uma campanha de financiamento coletivo online.