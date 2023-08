MC Katia consegue doação de prótese após ter perna amputada

Quatro dias após ter a perna amputada acima do joelho, MC Katia vai ter a sua tão desejada prótese. A ajuda veio da amiga Veronica Costa, a Mãe Loira do funk, que comunicou neste sábado, 12, ter conseguido uma doação do Corpo - Centro Ortopédico, localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio.

Amigos de Kátia também organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 50 mil para a funkeira conseguir comprar uma prótese e pagar despesas como comida e contas da casa, já que ela está sem trabalhar. Até a tarde deste sábado, foram arrecadados R$ 34 mil.

Katia, 47 anos, segue internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. No começo de julho, MC Kátia deu entrada na unidade para retirar um mioma de 5cm do útero. Diagnosticada também com trombose, a funkeira já havia comunicado aos seus seguidores que seria preciso amputar parte de um dos seus pés.

