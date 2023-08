Vaquinha para prótese de MC Katia, que teve perna amputada, arrecada mais de R$ 27 mil

Uma corrente de solidariedade tomou conta dos amigos de MC Katia, que teve a perna amputada acima do joelho na última terça-feira, 8. Eles organizaram uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 50 mil para a funkeira conseguir comprar uma prótese.

A iniciativa partiu de familiares e amigos do funk, como Tati Quebra Barraco, que divulgou o link da vaquinha nas redes sociais e pediu ajuda de fãs e da massa funkeira. Em menos de 24 horas, foram arrecadados mais de R$ 27 mil, o equivalente a mais de 50% do valor.

A cantora de 47 anos, segue internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. No começo de julho, MC Kátia deu entrada na unidade para retirar um mioma de 5cm do útero. Diagnosticada também com trombose, a funkeira já havia comunicado aos seus seguidores que seria preciso amputar parte de um dos seus pés.

VEJA MAIS