MC Daniel convida MC Ryan para ser padrinho do seu filho e web reage; veja

No último sábado (22/02), durante o Bloco do Fafá, MC Daniel surpreendeu MC Ryan SP com um convite especial: o de ser padrinho de seu filho, Rás.

O funkeiro entregou ao amigo uma caixa contendo um leão de pelúcia, um sapatinho e um bilhete emocionante. Na mensagem, escrita como se fosse pelo bebê, dizia: "Oi, titio, queria agradecer o que você fez pelo papai. Eu, ele e a mamãe conversamos e queremos saber se você pode ajudar a trilhar meu caminho."

Ryan comemorou: "Olha isso, agora sou padrinho do filho do Daniel!"

MC Daniel compartilhou o momento nas redes sociais e destacou a importância de Ryan em sua vida: "Quando eu tava no fundo do poço, você que me estendeu a mão para subir. Internet, dinheiro e fama nunca vão valer mais do que minha lealdade e minha gratidão", escreveu o cantor, que é dono do hit "Vamo de Pagodin".

No entanto, a escolha de Ryan como padrinho gerou polêmica entre os internautas. O funkeiro já esteve envolvido em controvérsias, incluindo um caso de agressão à ex-namorada, Giovanna Roque. A nomeação foi alvo de críticas nas redes sociais:

"Eu amo o MC Daniel e a Lorena Maria, mas esse rapaz que escolheram não me desce. Espero de verdade que eu esteja errada", comentou uma seguidora. "Nem acredito que a Lorena concordou com isso", escreveu outra pessoa."Que exemplo de padrinho você escolheu para o seu filho", opinou mais um internauta.

Vale lembrar que a madrinha do pequeno Rás é a cantora Anitta. O bebê é fruto do relacionamento de Daniel com a influenciadora e empresária Lorena Maria.