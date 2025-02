MC Daniel distribui cestas básicas para fãs em agradecimento após nascimento do filho

MC Daniel anunciou nas redes sociais que distribuiu mais de R$ 10 mil em cestas básicas para seus fãs como forma de agradecimento pelo apoio recebido após o nascimento de seu primeiro filho, Rás. O bebê nasceu na madrugada desta terça-feira (18/02), fruto do relacionamento do funkeiro com a influenciadora Lorena Maria.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o cantor falou sobre o gesto e destacou a gratidão pelo carinho do público. “Comprei mais de 10 mil reais em cestas básicas em forma de agradecimento por todo o carinho que vocês estão tendo por nós três”, disse.

Ele também mencionou o apoio que tem recebido ao longo da carreira e a felicidade com essa nova fase da vida. “Se hoje meu filho tem uma condição boa, eu devo muito a vocês, aos meus fãs e aos fãs da Lorena”, continuou.

A entrega das cestas foi realizada em um local próximo ao hospital onde o primogênito do cantor nasceu. “Vamos fazer uma festa bonita, porque vocês fazem parte disso. É uma forma de tentar retribuir um pouco do carinho que vocês têm por nós”, afirmou MC Daniel.